Hoe staat het met Holwerd aan Zee? De inwoners willen het graag weten

Het verhaal van de initiatiefnemers duurde zo'n twee uren, maar het bleek dat de aanwezigen niet veel nieuws hoorden. Joop Mulder was ook een van de sprekers, hij vertelde over Sense of Place.

Initiatiefnemer Theo Broersma is enthousiast over Holwerd aan Zee en de avond: "Hier doe je het eigenlijk voor. Je bent wel met vier man op pad om het project te trekken, maar je kunt niets zonder dorp. Het gaat om de mensen die hier wonen en de complete regio."

Wanneer kan de schep de grond in?

Hij kan een beeld schetsen van de vorderingen. Broersma: "Wanneer het water in Holwerd tegen de kade aan klotst: mocht het zo lopen zoals het in onze hoofden omgaat, dan kin in 2021-2022 de schep de grond in. Wij zeggen steeds dat in 2025 deze fase klaar kan zijn: de geul door de kwelder, de dijkdoorbraak en het belevingsmeer."

Er moet echter nog wel het een en ander worden geregeld. "De financiën zijn er bijna. Er is nog een Waddenfonds-aanvraag, en qua Regiodeal zijn we nog bezig om dingen te verdelen. Dat is allemaal erg positief. Maar als het zo door gaat, zullen er voor de inwoners ook dingen veranderen."

Gedragen door de mensen

Dat is voor de initiatiefnemers een belangrijk punt. Het plan moet worden gesteund door mensen in dorp en regio. "Daar willen we hen ook in meenemen. Daarom hebben we straks elke laatste vrijdag van de maand Café Holwerd aan Zee, dan is iedereen uit het dorp en de regio welkom om mee te denken en te schetsen voor het definitieve plan," geeft Theo Broersma aan.