Eerste etappe van Strontrace zit erop, skûtsjes zijn IJsselmeer overgestoken

Net na zevenen 's avonds kwam skûtsje Sterke Jerke met schipper Pieter Jelles Tjoelker als eerste de sluis invaren, maar hij moest de schutbeurt delen met grote concurrent De Verwisseling van Bas Krom. Beide skûtsjes gingen de gehele tocht over het IJsselmeer nek-aan-nek. Twintig minuten later volgt Nynke met schipper Richard Willart.

Volgens Fonger de Vlas, bemanningslid op de Sterke Jerke, was het zeilen over het IJsselmeer 'interessant'. Fonger de Vlas: "De wind draaide. Dat hadden wij wel bedacht, maar Bas had het eerder bedacht. Die zeilde er vandoor en wij lagen voor dood te wachten. Het laatste stuk kregen wij de wind weer gunstig en konden wij naar Bas toe zeilen. Heel spannend, prachtig."

Bas Krom: "Onze grootste angst was dat de Sterke Jerke al weg zou zijn, maar dat zijn ze nog niet. Het is nu nog nek-aan-nek, maar straks begint het echte werk. We hebben er zin in!

Het duurt nu nog minstens vier uur voordat de koplopers bij Amsterdam aankomen. Nog wel meer, nu de wind lijkt af te nemen. Er moet een tactische keuze gemaakt worden: bomend door de grachten van Amsterdam, of eerst over Haarlem. Op de terugreis moet het dan andersom. Zoals het nu lijkt, is de route Haarlem op de heenweg gunstiger.