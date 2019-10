Sociaal Domein Fryslân: "Controleren waar je voor tekent als jeugdhulpaanbieder"

De gemeente Leeuwarden werkt samen met het Sociaal Domein Fryslân, het SDF. Wethouder Hilde Tjeerdema vindt het sneu hoe de gang van zaken ging, maar stelt ook dat zorgboerderijen beter hadden kunnen opletten.

"Het is heel vervelend dat je minder geld krijgt als je daarop gerekend hebt", vertelt zij. "Ik kan mij voorstellen dat ze daaromheen gebouwd hebben en dat zij zijn uitgegaan van een bepaald tarief. Maar het is belangrijk om te vermelden dat dit al vanaf 1 januari 2018 het geval was, maar dat enkele zorgboeren altijd uit te hoge verblijvingscomponent gedeclareerd hebben. Dat betekent dat zij in het begin al teveel vergoeding hebben gekregen, maar hier geen recht op hadden."

Tjeerdema denkt dan ook dat enkele zorgboeren zich verkeken hebben op wat zij moeten bieden. "Ik denk dat het goed is om te controleren waar je voor tekent als jeugdhulpaanbieder. Wat voor verblijf en wat voor zorg moet ik regelen en kan ik dat wel? Als dat niet het geval is, dan kan het ook zo zijn dat die kinderen eigenlijk op een betere plaats passen en dat de zorgboerderij te zware cliënten opgenomen heeft. Het is altijd matched care."