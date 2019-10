Opsteker voor Friese ondernemer: hoogste prijs voor oude kaas van De Fryske

"De volvette kaas is romig van smaak, omdat de melk niet afgeroomd wordt. Ook voeren de boeren veel gras. Daardoor heeft de oude kaas toch een smeuïge smaak. Omdat de kaas twee jaar gerijpt heeft, noemen wij het de Stokâlde", vertelt Catharinus Wierda.

Hij was verrast over de prijs. "Het was de eerste keer dat we wat opgestuurd hebben, en natuurlijk hoop je op een prijs, maar dat we nu Super Gold gewonnen hebben, is prachtig. Het betekent dat het nog beter dan goud is." Wat de jury precies over het product gezegd heeft, is weet hij nog niet. "Ik was er niet bij in Italië."

De kaas is overal in Fryslân te krijgen, de Stokâlde met name in speciaalzaken. "Deze prijs helpt ons om de winkelmensen te overtuigen het op te nemen in hun assortiment. We hebben een bijzondere kaas en een bijzonder verhaal, want we streven naar natuurinclusieve melkveehouderij. De vijf boeren waar we mee werken, houden rekening met weidevogels, biodiversiteit en landschap."

Het bedrijf is nog maar 2,5 jaar op de markt, en de Stokâlde is nog maar net een jaar in de verkoop. Ook hebben ze een Bronze award gewonnen voor de Alde Fryske. Beide kazen horen in de categorie Goudse kazen ouder dan een jaar.