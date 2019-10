Vlaggen Unie stuurt Friese vlaggen naar Brabant met persoonlijk kaartje

De vlaggenactie in Noord-Brabant is opgezet nadat Gedeputeerde Staten van die provincie de stikstofregel niet van tafel haalde. In Fryslân was dat echter wél vrij gauw klaar nadat boeren van zich lieten horen bij het Provinciehuis.

Op Twitter wordt geschreven dat de Friese vlaggen massaal besteld zijn bij de Vlaggen Unie in Drachten. Dat er een kaartje bij is gedaan, doet boer Iwan Zantvoort goed: "Kippenvel, die solidariteit. Zulke succeswensen, dat doet je echt goed.'