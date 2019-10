Ze was er eigenlijk mee gestopt, maar zaterdag stond ze 'gewoon' aan de start bij de eerste schaatsmarathon van het seizoen in Amsterdam: Carien Kleibeuker. De 41-jarige schaatsster die in 2014 Olympisch brons won op de 5 kilometer, kon het niet laten om haar ijzers weer onder te binden en dus was het besluit om te stoppen niet zo definitief dan het leek.