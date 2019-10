Proef om elkaars zorgcliënten op te vangen die time-out nodig hebben

Zo'n tijdelijk overplaatsing kan ook als sanctie zijn opgelegd, als er zich ongewenste situaties voordien en het voor de cliënt of diens medebewoners nodig is om tijdelijk een andere plek te vinden. Het is volgens de organisaties belangrijk dat er ook dan voldoende zorg blijft.

Er zijn 17 van die beschermd wonen-locaties in Fryslân. Zienn en MindUp zijn de grootste aanbieders. De pilot duurt een jaar, daarna wordt gekeken of de proef succesvol was.