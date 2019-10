Noordelijke voetbalderby is 'Wedstriid fan de Wike'

De sfeer is goed bij SC Heerenveen. Na de overwinningen op VVV-Venlo, PEC Zwolle en AZ is de ploeg van Jansen opgeklommen naar de zesde plek in de eredivisie. Tegenstander FC Groningen staat elfde. "Maar SC Heerenveen tegen FC Groningen blijft natuurlijk altijd een speciale wedstrijd. Zeker nu de derby in Fryslân tussen SC Heerenveen en SC Cambuur er niet is", vertelt sportverslaggever Andor Faber. "Het wordt niet voor niets de 'Derby van het Noorden' genoemd."

De wedstrijd begint zondagmiddag om 12.15 uur en is uiteraard live te volgen bij Omrop Fryslân op de radio. Verslaggever Roelof de Vries is er bij in het Abe Lenstra Stadion.