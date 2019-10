Stefan van der Pal zwemt 5 keer 8 uren als voorbereiding op Elfstedentocht

"Ik voel me wel goed, de tijd ging mooi snel voorbij. Ik was wel wat bang, want ik ben ziek geweest, maar het voelde goed", dat zei Stefan van der Pal nadat hij de eerste dag van 8 uur zwemmen had gehad. "Ik wil het verstandig opbouwen, dus daarom zwem ik vijf dagen lang acht uur."

Buitenwater is te koud

Eerder heeft hij ook in buitenwater getraind. "Dat was een mooie buitenwatertraining van 32 uur, daar heb ik veel van geleerd, fouten, maar ook dingen die goed gaan. Nu kan ik niet meer buiten zwemmen, daar is het te koud voor, dus daarom ben ik uitgeweken naar het zwembad. Hoewel dat niet met elkaar te vergelijken valt, hier heb je veel keerpunten."

Eigenlijk houdt hij niet van het zwemmen in een zwembad. "Ik hou van open water, dan kun je om je heen kijken, waar moet ik zijn. Dat vind ik heerlijk, maar ik moet gewoon uren draaien. En hier komt er nog weleens iemand naast je, dan kijk ik hoe vaak ik die persoon kan inhalen bijvoorbeeld. Zo blijf je fris in je hoofd."

Jaar voorbereiding

Bij die buitentraining heeft hij ook een nacht gezwommen. "Dat is een bijzondere ervaring, dan word je wakker omdat je het riet aanraakt. Daar leer je van. Nu in het zwembad trainen is luxe, maar ik wil mezelf niet over de kop jagen." Hij neemt een jaar voor de voorbereiding. "Als ik dat haal zonder blessures, dan ben ik tevreden."