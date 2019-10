Sportcast: "Wat heeft Cees Roozemond eigenlijk goed gedaan bij Heerenveen?"

SC Heerenveen won in Den Haag met 4-2 van AZ. Veel mensen hadden dat niet verwacht. Toch zag Arjen de Boer het al een beetje aankomen: "Het is strontvervelend om tegen Heerenveen te spelen als je de betere ploeg bent, want Heerenveen is vlijmscherp in de counter."

Zondag speelt Heerenveen de derby tegen FC Groningen. Andor Faber denkt dat Heerenveen ook dan kan winnen: "Als je de ploegen op dit moment naast elkaar legt, dan is Heerenveen de favoriet."

Toch is het niet allemaal hosanna bij Heerenveen, zo is er nog steeds geen hoofdsponsor. Roelof de Vries is hard in zijn oordeel: "Cees Roozemond heeft nog niets goed gedaan bij Heerenveen."