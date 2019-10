Zorgboerderijen in nood: "Ik denk heel vaak aan stoppen"

Bezuinigingen in de zorg

"Op 1 september kregen wij een brief op de mat, waarin stond dat we moeten tekenen voor een lager tarief", begint Attsje de Vries van zorgboerderij Moai Seldsum in Oenkerk haar verhaal. Moai Seldsum is een zorgboerderij, waar alle leeftijden worden opgevangen. Ze zijn in 2003 begonnen als logeerhuis, maar het is nu uitgegroeid tot een 24-uurs zorgboerderij. Mensen met een beperking kunnen een dag bij Moai Seldsum terecht voor een dag ontspanning, maar er wonen ook mensen permanent.

De (toekomstige) permanente bewoners van Moai Seldsum onder de 18 jaar hebben nu een probleem, zo stelt Attsje. "We gaan van 257 euro naar 125 euro per kind per dag. Dat is meer dan de helft minder. En 125 euro per dag per kind lijkt nog veel, maar wanneer je weet dat er een begeleider bij moet en de zorg duur is, dan blijft er niet veel meer van over. Dan moeten we gewoon zelf geld bijleggen en dat gaat niet."

Verandering van de indeling

Eerst werden de tarieven gekoppeld aan de kinderen, maar nu gaat het Sociaal Domein Fryslân (SDF) ineens over op een ander systeem. "Ze koppelen nu locaties aan bepaalde tarieven", legt Attsje uit. "Volgens het SDF zitten zorgboerderijen in een laag tarief, omdat ze geen zware gevallen helpen. Dan heb je minder geld nodig. Op zichzelf wel logisch beredeneerd vanuit het perspectief van de bezuinigingen, maar er zijn wel degelijk ook zorgboerderijen die kinderen helpen die veel meer aandacht nodig hebben."