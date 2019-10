Strontrace 2019: "We gaan tien keer half dood"

Fonger de Vlas, bemanningslid van de Sterke Yerke, doet voor het eerste mee aan de Strontrace. "Het is wel spannend. Je bent drie dagen non-stop aan het werk. Dat is pittig. We hebben heel veel hardgelopen en gefietst om conditie te krijgen. We zijn topfit. Maar belangrijker nog is dat je goed met de andere bemanningsleden kunt opschieten."

Woensdagochtend wordt de finish van de eerste skûtsjes in Workum verwacht.