Eerste Amelander kampioenschap Tikkertje voor kinderen

Het kampioenschap zal plaatsvinden in sporthal de Slinger aan de Oranjeweg in Hollum en het moet gehouden worden met de officiële regels. Kinderen van de basisscholen op het eiland uit de groepen 5 tot en met 8 kunnen zich aanmelden via Sport Fryslân.

De organisatie op het eiland ligt in handen van de buurtsportcoaches Martine Kienstra en Esther Renes, vanuit de gemeente en het JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). Zij zagen dat eerder dit jaar voor het eerst een 'Opsterlands Tikkampioenschap' was. Dat georganiseerd door Luca Spin van Sport Fryslân, die er een innovatieprijs voor kreeg. Voor Ameland was het een inspiratiebron.