Grootschalige controle-actie in het Waddengebied

Er wordt onder meer gecontroleerd op strandrijden, beroepsmatig en recreatief vissen, snelvaren en illegale zaken in kweldergebied. Rijkswaterstaat is zowel deelnemer als coördinator van het geheel. Andere diensten die meedoen, zijn onder andere de landelijke politie, beide provincies, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, de waterschappen, de provinciale handhavingsdienst FUMO en Justitie.

Het blijft niet bij één keer

Het is voor het eerst dat er op zo'n grote schaal samen wordt gewerkt voor een controle-actie in het noorden. Het moet het grote publiek duidelijk maken wat er wel en niet mag in het Waddengebied. Bovendien moet het de samenwerking tussen de betrokken diensten sterker maken. Het blijft niet bij deze ene keer: in november komt er weer zo'n grote controle. De datums daarvan worden echter niet bekend gemaakt.