Dennis Visser: "Heb het gevoel dat ik harder heb getraind dan ooit"

Dennis Visser is specialist op de relay. Hij werd tweemaal Europees Kampioen met de ploeg en in 2017 beleefde hij zijn hoogtepunt met de relay door wereldkampioen te worden in Rotterdam. "Het is voor mij weer het doel om een vaste plek te hebben in de relayploeg. Zonder Sjinkie er bij zijn we natuurlijk wel minder, maar we hebben er nu een aantal jongelingen er bij. Daardoor merk je dat we beter worden. Het doel is om me straks goed te laten zien."

Bovendien is hij flink bezig geweest met zijn materiaal. "We sleutelen natuurlijk vooraf altijd veel aan ons materiaal en dat is dit keer goed gelukt."

Dennis Visser is opgenomen in de selectie voor de eerste twee wereldbekers van het seizoen. De eerste is in het weekend van 1-3 november in Salt Lake City. De tweede is een week later (8-10 november) in Montreal.