Bouwsector: "PFAS-maatregel is groter probleem dan stikstofcrisis"

Waar boeren massaal protesteren tegen de stikstofmaatregelen, hebben bedrijven in de bouwsector er nog een extra probleem bij. Want voor deze sector speelt ook nog eens de kwestie van de PFAS. Dat is een groep van 6000 giftige stoffen, die op heel veel plekken in de grond zitten. Een nieuwe norm van het Rijk zorgt er nu voor dat de bouwsector een groot probleem heeft met die vervuilde grond.

Nieuwe norm

De nieuwe norm stelt dat alle grond die wordt verplaatst, moet worden getest op PFAS. Wanneer er meer dan 0,1 microgram per kilo in de grond zit dan mag de grond niet worden vervoerd. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat meer dan 85 procent van de grond die tot nu getest is boven deze norm zit.

"De norm zou eigenlijk tien zo groot moeten zijn om het werkbaar te maken", stelt De Boer. "Gezondheid is een belangrijk thema in onze sector. Maar het vreemde is dat ik nooit iets hoor over wat ze zullen doen met de vervuilers en waar de stof vandaan komt. In die tussentijd heeft onze sector er ontzettend veel last van. Het water staat collega's tot aan de lippen. Vooral bij transportbedrijven is het crisis op dit moment."