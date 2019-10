Foodfestival in Drachten: gezond eten uit eigen streek

Rineke Dijkinga verzorgde de lezing 'Weten over heerlijk eten.' Een belangrijke voorwaarde voor een gezond brein is gezond eten, meent zij. Volgens haar is het daarom goed om te weten waar het eten precies vandaan komt. "Ik denk dat we bijna niks meer over voedsel weten, maar het wordt belangrijker als consument om te weten wat er wel en niet in ons voedsel zit en waar het vandaan komt. Wie heeft het geteeld en over wat voor afstand is het voedsel aangevoerd," zegt Dijkinga, die werkt voor Heerlijk Westerwolds Land.

Eten uit eigen streek

"Gemiddeld legt een voedingsmiddel 2.400 kilometer af, maar er zijn ook wel die 60.000 kilometer afleggen. We zouden veel kunnen oplossen voor het milieu als we meer uit eigen land gaan eten. De lunch vandaag bewijst dat het kan: de quinoa komt uit Groningen, de pompoenen hier uit de streek, de haver die uitgeserveerd wordt als burger uit Westerwolde," legt Dijkinga uit.

Gezond eten voor de elite?

Het kan, zo blijkt in Drachten. Maar de praktijk is wel dat producten van verre meestal goedkoper zijn. Is een gezond eetpatroon wel mogelijk voor mensen met een kleine portemonnee? "Het moet niet zo zijn dat gezond eten iets voor de elite wordt, voor mensen met een grote portemonnee," vindt Dijkinga.

"Maar gewoon simpel met het seizoen mee eten scheelt veel. Dat is nou eenmaal goedkoper. Maar lokaal dingen produceren, daar zijn we niet meer op ingericht. We produceren wel, maar we exporteren. Het moet weer zo worden dat we lokaal telen, maar ook weer verwerken. Eten van Nederlandse bodem moet hier weer op het bord komen. Daar moet het omslagpunt komen. Doordat we het vaker doen en beter regelen, wordt het weer betaalbaarder," meent ze. Veranderen door te doen, daar komt het volgens haar op neer.