Restaurateurs positief over opknapbeurt schilderij Salomons Rechtspraak

Afgelopen weekend werd bekend dat de stichting Bolswards Historie de bevolking van Bolsward wil vragen om mee te betalen aan het opknappen van het schilderij. In totaal moet daar 50-duizend euro voor op tafel worden gelegd. Tienduizend daarvan moet komen van de bevolking en bedrijven in de stad.

Hoog tijd voor een opknapbeurt

Volgens de stichting is het schilderij Salomons Rechtspraak van grote historische waarde voor Bolsward. Het werd in de zeventiende eeuw geschonken aan het destijds net nieuwe stadhuis. Sinds die tijd is het nooit echt opgeknapt en volgens Menno Dooijes is dat te zien. Al schrok hij niet echt van de staat van het schilderij.