Werk aan de N359 tussen Bolsward en Workum

Verkeer op de N359, de provinciale weg tussen Bolsward en Workum, moet de komende week reken houden met werkzaamheden aan de weg. Aannemer KWS neemt de weg, in opdracht van de provincie, onder handen. Overdag is de weg gedeeltelijk open voor doorgaand verkeer, 's nachts is de weg helemaal dicht.