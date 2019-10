Zorgboerderijen in nood: "Ik hoop dat ik het einde van oktober nog kan halen"

Zorg voor de kinderen die permanent op de locaties wonen, is nu niet meer te betalen. De kinderen moeten dus eigenlijk verhuizen. Hoekstra staat niet alleen in zijn verhaal. Veel zorgboerderijen kunnen niet meer 24-uurs zorg aan de kinderen geven en moeten dat weigeren. "Ik kan niet meer rondkomen en mijn patiënten niet meer de zorg geven die zij nodig hebben. Die moeten nu naar een instelling en dan gaat het alleen maar minder met hen. In vind het verschrikkelijk."

Verandering tarief

Het Sociaal Domein Fryslân, een samenwerkingsorganisatie van Friese gemeenten, heeft sinds 1 september tariefveranderingen doorgevoerd. Die zijn noodzakelijk omdat de zorg niet meer te betalen is en steeds meer onder druk komt te staan. Zorgboerderijen, waar kinderen tot 18 jaar verblijven, worden ingedeeld in drie categorieën die van hoog naar laag lopen.

Een bedrijf dat ingedeeld is in de hoogste categorie, krijgt 257 euro subsidie per dag per kind. Daar moeten zij personeel van betalen, maar natuurlijk ook goede zorg leveren aan de patiënt. Dit zijn vaak kinderen met een grote handicap die zelf niet veel meer kunnen. Zij moeten dan 24 uren per dag in de gaten gehouden worden.

Helft minder

Veel zorgboerderijen hebben deze 'zware' gevallen en krijgen daar een passend tarief voor. Nu is dat door Sociaal Domein Fryslân flink veranderd, waardoor zorgboerderijen in de problemen komen. In plaats van de hoge indeling zitten alle zorgboerderijen nu volgens het SDF in het lage tarief. Het tarief dat zij daarvoor krijgen is 125 euro per dag, de helft minder dus.

"Maar die groepen met kinderen zitten nu wel allemaal al", begint Marten Hoekstra zijn verhaal. "Zij hebben veel zorg nodig en daar moet ook personeel bij die dat kan. Die kinderen kunnen wij nu eigenlijk niet meer verzorgen. Ik heb even gerekend, maar ik moet om quitte te spelen mijn personeel 5,40 per uur geven. Personeel is al lastig te vinden in de zorg, maar met zulke vergoedingen helemaal. Naast dat moet de zorg ook nog aan de patiënt gegeven worden. Dat kost ook nog steeds veel."

Eerst werden de tarieven gekoppeld aan de kinderen, maar nu gaat Sociaal Domein Fryslân ineens over op een ander systeem. "Zij koppelen nu locaties aan bepaalde tarieven", zegt Marten. "Volgens het SDF zitten zorgboerderijen in een laag tarief, omdat zij geen zware gevallen helpen. Dan kun je met minder geld door. Op zichzelf is dat wel logisch, vanuit de bezuinigingen geredeneerd, maar er zijn wel degelijk zorgboerderijen die kinderen helpen die veel aandacht nodig hebben".