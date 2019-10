Inspiratie voor goed voedsel op festival in Drachten

Het festival trok een hoop mensen. Enkele duizenden namen de moeite om te kijken op de markt of aan te schuiven bij een van de sprekers. Een van hen is Rineke Dijking, orthomoleculair therapeut. Zij wil aantonen dat het goed mogelijk is je eigen voedsel uit de buurt te halen. Zo had ze een lunch samengesteld, met onder andere quinoa uit Groningen en pompoensoep gemaakt van pompoenen uit de omgeving van Drachten.

2.400 kilometer

Volgens Dijkinga moeten we weer ontdekken dat zoiets bestaat: "Voedsel uit de supermarkt heeft gemiddeld 2.400 kilometer afgelegd. Terwijl je soms in je eigen buurt perfecte eigen geteelde groenten kunt kopen."

Dijkinga ziet ook direct een van de grote obstakels: de kostprijs. "Het moet niet zo zijn dat gezond voedsel alleen te betalen is door de elite. Het zou al zoveel schelen als we weer mee gaan eten met het seizoen. Want seizoensgebonden groenten zijn veel goedkoper. Het probleem is echter dat we daar niet meer op zijn ingericht. We exporteren veel."

Meer lokaal

Ze wil dan ook dat er veel meer lokaal wordt geteeld: "Daar zet ik mij al jaren voor in. Dat we weer eten op het bord krijgen dat hier geproduceerd wordt. Dat is nu nog vreselijk veel duurder. Dat moet veranderen."