Frisia had geen claim ingediend bij weigering boorvergunning in Waddenzee

Omrop Fryslân heeft de winning van zout onderzocht in samenwerking met de regionale omroepen van Groningen, Drenthe en Overijssel. Onder andere Hayo Bootsma heeft zich ermee beziggehouden. "We willen graag zaken eens wat dieper onderzoeken. Dat hoort bij onze taak als omroepen. Het platform Follow the Money werkt ook mee. Een vrouw uit Veendam had een idee om zoutwinning te onderzoeken. Ze zei: 'er wordt hier in de buurt zout gewonnen, maar wat is het belang daar eigenlijk van?'"

Wat is het belang van zoutwinning?

"Van aardgaswinning is het bekend", vertelt Bootsma. "Dat zorgt voor veel problemen, maar we weten ook dat het miljarden euro's oplevert. Hoe is dat met zoutwinning? In Fryslân en Twente zijn er enorme putten ontstaan. Er is sprake van bodemdaling."

Van Tuinen weet wat die belangen zijn: "Zout is een heel belangrijke grondstof voor de chemische industrie. We kennen het zout op de keukentafel en het zout op de weg. Maar zout is ook de basis van veel producten. Het is nodig bij het maken van auto's bijvoorbeeld."

Het bedrijf waar Van Tuinen directeur van is, Frisia, is in 1995 begonnen in Harlingen. "Dat was toen in een economisch moeilijke situatie. Er was bijna niets te doen in de haven. Harlingen en de provincie waren blij met het nieuwe initiatief. Natuurlijk, mijnbouw ligt altijd gevoelig. We zijn eigenlijk te gast in de ondergrond. Dus dat je het altijd uit moet leggen, dat is logisch."

Goed voor economie

De komst van Frisia was goed voor de economie. "In 1995 kwakkelde de haven nog", vertelt Bootsma. "Er moest meer activiteit zijn. Toen kwam het zoutbedrijf en dat betekende scheepvaart richting de haven." Heeft de overheid daarbij een oogje dichtgedaan? "Dat kan ik niet hard maken. Maar mijnbouwbedrijven zoeken altijd locaties waar ze potten kunnen breken. Bovendien hebben ze er meer dan honderd mensen aan het werk gezet."