Friese vlag wappert nu ook op provinciehuis Den Bosch

Dat is omdat het Friese provinciebestuur de stikstofregels tijdelijk heeft ingetrokken, terwijl ze in Noord-Brabant ondanks protesten niet van tafel zijn.

"In Fryslân is de provincie na het protest van de boeren daar wél vrij vlug omgegaan en zijn de strenge stikstofregels van tafel geveegd", zegt een van de initiatiefnemers van de actie om Friese vlaggen op te hangen. Omdat dat in Noord-Brabant niet het geval is, ontstond het idee dat de boeren dan maar Fries moesten worden.

Geen trotse Brabander meer

Op WhatsApp werden daarna oproepen gedaan om de Brabantse vlag te vervangen door de Friese. "Ik was altijd trots om Brabander te zijn, maar nu niet meer", zegt een van de Brabander boeren die een Friese vlag heeft opgehangen.