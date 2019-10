Boekekast #4: De trekker fan Troje van Hein Jaap Hilarides

In 'De trekker fan Troje' probeert Hein Jaap Hilarides zicht te krijgen op de plek van de kleine burger in het grote Europa. Friso Wassenaar is lobbyist in Brussel. Hij worstelt met zijn identiteit in het postmoderne Europa. Zijn tweelingbroer Hero zit op de boerderij waar de Wassenaars al generaties lang boeren.

In 1990 was hun vader de leider van een grote boerenactie. Het beleid van de Europese Unie bedreigt de boeren en hun voortbestaan. Twintig jaar later strijden Friso en Hero voor de autonomie van Friesland. Met een leger van trekkers bezetten ze Brussel. Als hun vader verongelukt, blijkt de hele erfenis naar Hero te gaan. Bovendien heeft de tweeling nog wat uit te vechten over een vrouw waar ze beiden op vallen....