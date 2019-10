Koninklijke onderscheiding Marijke Lodeweges, 'moeder van de natuurweek' in Rijs

Burgemeester Fred Veenstra van de gemeente De Fryske Marren heeft de 71-jarige Lodeweges het versiersel opgespeld in het gebouw De Wildtskuorre van It Fryske Gea. Dat deed hij op de Groene Markt in het Rijsterbos, de opening van de natuurweek daar.

Enthousiasmerend, betrokken en bevlogen

Lodeweges is sinds 1995 secretaris van de Stichting Gaasterlân Natuerlân. Ze wordt omschreven als enthousiasmerend, betrokken en bevlogen. Ze is ook de 'moeder' van de groene markt en van de andere activiteiten in de natuurweek.

Nadat Gaasterlân-Sleat in 2014 met andere gemeentes fuseerde in De Fryske Marren zit Lodeweges in het bestuur van het samenwerkingsverband De Krite. Daar is ze ook weer secretaris.

Verder zet ze zich in voor het gemengde koor Sjongsum uit Workum, waar ze sinds 1994 penningmeester is.

'Zonder haar was Gaasterlân minder mooi geweest'

"Mensen als Marijke zijn onmisbaar, door haar jarenlange vrijwillige inzet en bijdrage", zegt de gemeente. "Anders was het zuidwesten van Fryslân, en vooral Gaasterlân, een stuk minder mooi geweest en zouden er minder activiteiten zijn."