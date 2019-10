Elske DeWalle volop in training: "Ik zit onder de blauwe plakken"

De trainingen zijn in Baarn, vertelt De Walle. "Daar hebben ze een ijsbaan in een tv-studio gemaakt, speciaal voor dit programma. Met een andere deelnemer oefen je dan met een trainer. Twee uur lang. Dat voelt kort, maar het is ook best lang. Want als je dit nog nooit hebt gedaan, dan voel je spieren waarvan je niet wist dat je ze had."

Totaal andere discipline

En het wordt nog intensiever, want volgende week traint De Walle vijf dagen op rij. Dat is ook nodig zegt ze. Want hoewel ze wel 'gewoon' kan schaatsen, dit is toch heel anders. "Het is een totaal andere discipline. Draaien, rondjes, achteruit schaatsen. De moed zakte me deze week wel wat in de schoenen. Ik snap het hele concept van achteruit schaatsen niet. Ik ben zo gewend om zo snel mogelijk te gaan op schaatsen."