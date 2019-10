Groenewoud start marathonseizoen met winst: "Ik had dit niet verwacht"

Ze wist ook niet zo goed wat ze wel moest verwachten. "Het is ook afwachten hoe de concurrentie ervoor staat. Ik voelde mezelf fit, maar ik wist niet hóe fit ten opzichte van de anderen."

Uiteindelijk ging Groenewoud er al vroeg in de race vandoor, met Beau Wagemakers en Loes Adegeest. "We gingen kop-over-kop en al vrij snel kwamen we weer bij de groep", vertelt Groenewoud. "Het kostte niet veel energie, dus dat ging lekker."

Scherp blijven

Daarna was het zaak om scherp te blijven. "Het is altijd veel vechten in het peloton. Maar nadat we een rondje hadden gepakt, wist ik bij wie ik in de buurt moest blijven. Du sik kon me goed staande houden."

Het peloton sprintte na 74 rondjes af, waarna Groenewoud, Wagemakers en Adegeest om de winst mochten strijden. Uiteindelijk werd het een strijd tussen de eerste twee. "We reden best ver voorin bij de sprint van het peloton en zij (Adegeest, red.) zat verder achterin. Dus ik deed even een beurt op kop, daardoor kwam zij er niet meer bij."