Flyers winnen op bezoek bij Zoetermeer Panters voor achtste keer op rij

De Flyers eindigden de eerste periode met een 2-1 voorsprong, door goals van Adam Bezak en Trevor Petersen. Berry Donders scoorde voor de Panters. In de tweede periode kwamen de Panters op 2-2 door Joy Turpijn.

Spannende derde periode

In de derde periode zette Petersen de Friezen weer op voorsprong, maar zorgde Thomas Borgman ook weer voor een gelijkmaker. Daarna schoot Bezak vanaf de zijkant de puck hard achter Panters-keeper Cas Neuman,

Zoetmeer kwam weer langszij via Jay Huisman, maar de Feansters sloegen binnen een halve minuut terug. Trevor Petersen rukte over links op en schoot de puck tussen twee verdedigers door achter de keeper.

Net voor tijd kwamen de Panters voor de vijfde keer gelijk door Jared Henderson, maar Juha Kiilholma legde binnen een minuut de 6-5 er al weer in. Dat was ook de eindstand.

Achtste winst op rij

Het was alweer de achtste winst op rij voor de Flyers, waarvan de zevende in de beker. In de bekercompetitie staan de Friezen bovenaan met 20 punten. Volgende week vrijdag en zaterdag staan de wedstrijden tegen nummer twee, Ahoud Devils uit Nijmegen, op het programma.