SC Heerenveen in Den Haag te sterk voor AZ

Sven Botman zette de ploeg van Johnny Jansen al vroeg op voorsprong. AZ-doelman Marco Bizot had vlak daarvoor nog een schot van Hichaim Faik tot een hoekschop verwerkt, maar juist daaruit scoorde Heerenveen. Botman won in de lucht van Stijn Wuytens en Bizot was uit zijn goal: 0-1.

AZ beter

Een goed begin van Heerenveen, dat de zaken prima voor elkaar had in de beginfase. Langzaamaan kwam AZ wel beter in de wedstrijd. Warner Hahn kon een schot van Teun Koopmeiners over de grond vrij eenvoudig pakken, maar Dani de Wit was na twintig minuten wel dichtbij de gelijkmaker. Na een knappe aanval schoot hij op aangeven van Calvin Stengs naast.

Ook een schot van Koopmeiners was gevaarlijk. Hij kreeg de bal nadat spits Ferdi Druijf de bal terug had gelegd. Vanaf de rand van het strafschopgebied ging het schot van de AZ-aanvoerder net naast de goal van Hahn.

Na een halfuur spelen viel de gelijkmaker toch. Botman, die zelf uit een corner nog voor de 0-1 had gezorgd, werd nu bij een hoekschop van AZ in de lucht verslagen. Ron Vlaar sprong hoger en kopte de 1-1 binnen.

Heerenveen met voorsprong aan de thee

Toch ging Heerenveen met een voorsprong de rust in. Tien minuten voor tijd leek een counter van de Friezen op niks uit te draaien, maar uiteindelijk bracht Chidera Ejuke de bal bij Joey Veerman. Hij vond collega-middenvelder Rodney Kongolo die met een geplaatst schot Heerenveen weer op voorsprong zette.