Marijke Groenewoud wint Jaap Eden Bokaal in Amsterdam, Swings wint bij mannen

Groenewoud en Wagemakers waren eerder in de race met Loes Adegeest uit het peloton weggesprongen. Ze bleven daarom met hun drieën over, maar Adegeest viel al snel weg. Wagemakers ging de sprint als eerste aan, maar Groenewoud was duidelijk sneller. Loes Adegeest legde beslag op de derde plaats. Irene Schouten won de sprint in het peloton.

Swings wint bij mannen

Bij de mannen was er in de finale nog een groot peloton. Drie rondjes voor het einde maakte Jorrit Bergsma tempo en alleen zijn ploeggenoot Swings kon volgen. Die nam in het laatste rondje over van Bergsma en ging solo naar de streep. Bart Hoolwerf werd tweede, de Italiaan Daniel Niero derde. 'Fries om utens' Jouke Hoogeveen werd zevende.