Friese vlaggen in Noord-Brabant, want boeren daar zijn jaloers op boeren hier

Een van de initiatiefnemers is veehouder Stan Verhoeven uit Liempde. Hij was een van de boeren die er bij het Brabander Provinciehuis op aandrongen dat het anders moest met de stikstofregels. Maar daar ging het provinciebestuur niet in mee. "Ik heb niet het idee dat ze bij de provincie dachten: het is menens, we zullen maar eens aan de boeren gaan denken", zei hij.

Stan en zijn collega's waren jaloers op de Friese boeren. "In Fryslân is de provincie na protest van de boeren daar wél vrij vlug omgegaan." Na de oproep op WhatsApp heeft Stan direct een Friese vlag besteld. Zaterdag werd die bezorgd en hing Stan hem op.