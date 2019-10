Festival toont oude en nieuwe technieken in dbieb Leeuwarden

Door alle ontwikkelingen is een product al snel oud. Computers worden steeds sneller en kleiner. Met Digibites wil Arjan Nijboer van dbieb dat de bezoekers duidelijk maken: "Naast de typemachine staat hier een Google Home. Daar roep je iets tegen en het wordt voor je gestart. Dat zijn grote contrasten. Maar het is nog niet eens zo heel erg lang geleden dat we typten op de machine."

De kinderen van nu typen op het festival met veel passie op de oude apparaten. Toch hebben ze eerst wel uitleg nodig van vader of moeder over hoe het allemaal precies werkt. Een van de bezoekers worstelt met de spatiebalk. Weer iemand anders vraagt zich af hoe je eigenlijk een typfout verbetert.

Ook aandacht voor digitale veiligheid

In een andere ruimte wordt een voorstelling gehouden over digitale veiligheid. Jeroen de Boer is de showmaster: "We proberen mensen zo toch echt duidelijk te maken dat ze goede wachtwoorden moeten maken. Dat hoor je van alle kanten, maar toch zijn de meeste simpel te kraken."

Het beste wachtwoord is volgens de showmaster gewoon een zin, of een woord met veel leestekens en wat cijfers.