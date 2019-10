Eerste officiële kiltmaker van het vasteland komt uit Fryslân

Precies werkje

Er komt heel wat bij kijken, bij het maken van zo'n kilt. "Je moet genoeg materiaal hebben om de kilt eventueel groter of kleiner te kunnen maken, de afstand van de plooien moet goed zijn, het patroon op de achterkant moet hetzelfde zijn als voorop", legt Plantinga uit.

En ze doet bijna alles zonder machine. "Dit is puur handwerk. Misschien een procent machinewerk, bij het opnaaien van de tailleband. Verder komt er geen machine bij kijken. Het werk is een beetje therapeutisch, met naald en draad."

Mode en Schotland

Plantinga had altijd al interesse in mode en in Schotland. "Ik heb een vooropleiding in de mode gehad en met mijn partner heb ik in Leeuwarden een Schotse winkel. Daar verkopen we bijvoorbeeld ook kilts. En soms waren die kilts niet goed. Dus ik dacht: ik wil dit begrijpen, ik wil leren hoe je precies zo'n kilt maakt. En dat weet ik nu."

Haar certificaat heeft ze nog maar net behaald. Het nieuws is nog zo vers, dat ze 'm nog niet kan laten zien. "Het certificaat wordt nog opgestuurd. Ik kreeg telefonisch bericht dat mijn werk was nagekeken. Het had een 'high standard of evidence', zeiden ze. Dus ik ben wel trots op mezelf."