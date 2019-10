'Meest duurzame schip van Nederland' gedoopt in Leeuwarden

Het schip is opnieuw opgebouwd in opdracht van Jorrit en Susan Janssen-Jouwsma uit Akkrum. "Daarbij hebben we rekening gehouden met alle facetten van circulair en duurzaam bouwen. De aandrijving is elektrisch, de energie wordt opgewekt met zonnepanelen, en zelfs de herkomst van het servies en de theedoeken hebben we onderzocht", zegt Susan Janssen-Jouwsma.

Jury is onder de indruk

De eigenaren zijn er heel blij mee dat het schip een plek heeft gekregen in de duurzame top 100 van dagblad Trouw. De jury was onder de indruk van het innovatieve karakter van het project. "Iets dat je in de scheepvaart zelden tegenkomt", schrijft de jury.