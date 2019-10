Dinand (17) redt oma uit het water: "Het was angstaanjagend"

De onderscheiding is het zogenaamde 'teken van moed'. Dat wordt pas voor de vierde keer uitgereikt. Volgens de beoordelingscommissie was mevrouw Kok waarschijnlijk verdronken, als Dinand er niet was geweest.

Dat hij nog maar 17 is, speelt ook mee bij de beoordeling, zegt Thijs Jansen van Scouting Nederland, die de onderscheiding uitreikte. "Ïedereen kan erbij staan en ernaar kijken, maar hij heeft gehandeld. En dat is wel een onderscheiding waard."

"Ik dacht dat ik werd geplet"

Op zeven augustus kwam Marijke Kok tussen wal en schip. "Dat is het ergste dat je gebeuren kan", zegt ze. "We varen al 50 jaar, en je weet dat er risico's zijn. Het schip weegt tien ton, en had goed gang. Ik dacht dat ik werd geplet."