SC Cambuur is de nieuwe koploper in de eerste divisie. De Leeuwarders wonnen met 5-1 van TOP Oss. Grote man aan Cambuurzijde was Issa Kallon. Hij maakte zijn laatste competitiedoelpunt in 2017, maar tegen TOP Oss vond hij maarliefst vier keer het net.

Het is allemaal te zien in deze uitzending van het Cambuur Sjoernaal.