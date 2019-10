Omrop Tip: Filmportret van Aggie van der Meer in Fryslân DOK

"Ze blijft in contact met andere mensen. Ze mist haar man, en natuurlijk worstelt ze met de gevolgen van het ouder worden. Tegelijkertijd heeft ze een geweldige kracht van denken en schrijven. Het houdt haar overeind, het geeft haar energie."

"Dat is het schrijnende van het geknoei in het dagelijks leven, en aan de andere kant van het schrijfplezier. Daar komt ook de titel van de film vandaan. 'Schrijnende verliefdheid'. Dat is de staat van haar gevoel waar ze in zit. De verliefdheid op het leven, en nog altijd op haar man, en daarbij voelt ze de pijn.

Waar heb je Aggie van der Meer gefilmd?

"We zijn bij haar thuis geweest, in Bolsward. Uitgever Ernst Bruinsma komt langs om haar manuscript voor 'Tsjûgen fan de macht' met haar door te nemen. Ze ontmoet een oud-medestrijder van het IKV (Interkerkelijk Vredesberaad), Dion van den Berg. En dan de muzikale hommage aan Aggie, 'Sykje', die componist Hoite Pruiksma met de Capella Frisiae deze zomer uitvoerde. Daar hebben we prachtige opnames van gemaakt."

Is het verstandig om uit bewondering een portret van iemand te maken?

" .. Ja. Ik twijfelde even om 'ja' te zeggen, maar ik ben er zeker van. De bewondering is voor een vrouw die niet stopt met denken, schrijven, idealist zijn. Aggie van der Meer verdient een filmportret. Ik zou spijt gekregen hebben als ik het niet gemaakt had."