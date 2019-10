Issa Kallon over publiekswissel: "Kippenvel, nog nooit eerder meegemaakt"

De Jong trots op Kallon

Trainer Henk de Jong was erg trots op Kallon: "Aan het begin van het seizoen schoot hij vaak naast de goal, maar Martijn Barto is veel met hem bezig op de training." Het werk van de spitsentrainer heeft dus geholpen. "Je ziet het ook aankomen dat die jongen uiteindelijk eens scoort", zegt De Jong. "Dat merk je ook op de training, afgelopen week schoot hij er al een paar goed in."

Over het spel van de Leeuwarders was De Jong tevreden, ook omdat TOP Oss zo verdedigend speelt. "Ze staan gewoon op eigen helft. Dus dan moet je maar voetballen met je eigen team. En je speelt tegen een team waar iedereen 30 of 35 meter voor de goal staat. Dan moet je maar een seen goal maken. Da lukt bijna niemand. Dus de mensen die daar de grootste mond over open hebben, die moeten het een keer proberen. Die mensen lukt het ook niet. Dus dit is gewoon heel, heel moeilijk en dat hebben wij hartstikke goed gedaan."