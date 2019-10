De Noorderkroon nominatie zijn bekend: twee FryslânDOKs maken kans

Een aantal Friese nominaties op een rij:

Beste korte documentaire

In de categorie Beste korte documentaire zijn twee documentaires van het programma FryslânDOK van Omrop Fryslân genomineerd. De eerste is 'In ûnwennich jier' van documentairemaker Albert Jensma over de beroemde kunstenaar Ids Willemsma en zijn eigenwijze werk.

Ook 'Moard en lulkoek yn 'e Wâlden' van documentairemaker Annet Huisma is genomineerd. Daarin wordt twintig jaar na de moord op Marianne Vaatstra teruggeblikt aan de hand van het archief en een logboek van de overleden oud-directeur Nettie Groeneveld van het AZC in Kollum.

Beste speelfilm

Regisseur Mirjam de With uit Joure is genomineerd met haar film Taiki. Zij maakt kans op de prijs voor Beste speelfilm. Met Taiki heeft De With eerder een prijs gewonnen voor beste regie op het Russisch filmfestival The Family Circle. Ook kreeg de film de publieksprijs.

Raiki gaat over de 9-jarige Bruno, die in een bos in Zweden verdwijnt als zijn ouders hem na een ruzie uit de auto zetten. De With is ook bekend als regisseur van de Omrop Fryslân-serie De Keet.

Beste documentaire

De film 'Mevrouw Faber' van regisseurs Job Tichelman uit Kûbaard en Hjalmar Tim Ilmer is genomineerd voor Beste documentaire. Het gaat over vrachtwagenchauffeur Harm uit Wommels die een transitie van man naar vrouw doormaakt.

Ook Kees Vlaanderen is in deze categorie genomineerd voor zijn documentaire Holwerd aan Zee. Daarin laat hij zien hoe de vier 'mannen van Holwerd' hun vrije tijd besteden aan het plan om het dorp weer te verbinden met de Waddenzee.

Beste korte film

Regisseur Jörgen Scholtens maakt met de film Koekoek kans op de award voor beste korte film. Koekoek gaat over een koekoeksklok in de kamer van een oude vrouw. In de klok woont een eenzame man, gespeeld door acteur Frank Lammers, die ieder uur uit zijn huis gelanceerd wordt om op tijd te koekoeken.

Scholtens maakte eerder de film Masterclass bij het 48hour-filmproject Leeuwarden en won daarmee onder andere de prijs voor Beste film. Masterclass heeft ook op het Cannes filmfestival te zien geweest. Jörgen is sinds 2011 actief voor Omrop Fryslân, waar hij werkt aan series als De Utflecht en De Koers.

Een andere genomineerde is Rutger Veenstra met zijn film Nei de dûns. Eerder al had hij met zijn idee voor deze film de wedstrijd De Filmkick van het Noordelijk Film Festival gewonnen. Hij kreeg 10.000 euro voor het maken van de korte Friestalige film. Rutger Veenstra maakte eerder de film De Leerling, met actrice Halina Reijn.

Filmmaker Bart Dokter maakt ook kans op de prijs met zijn film Aurora. Met behulp van crowdfunding is deze film tot stand gekomen. Aurora gaat over een vader en dochter die voor de laatste keer naar IJsland reizen om het noorderlicht te zien dat een speciale betekenis voor hun beide heeft.