SC Cambuur nieuwe koploper eerste divisie na kwartet Kallon

Man van de wedstrijd Issa Kallon opende de score al in de tiende minuut. Kallon is de man in vorm bij Cambuur, maar had zelf nog niet gescoord. Met een schot in de korte hoek bracht hij daar verandering in.

Al snel daarna had Robin Maulun de voorsprong moeten vergroten, maar van dichtbij schoot hij op keeper Perquis. Cambuur was beter de eerste helft ,maar haalde niet hetzelfde hoge niveau als in sommige vorige thuiswedstrijden.

Toch gingen de Leeuwarders wel met een voorsprong van 2-0 de kleedkamers in. Na een grote blunder van Oss-verdediger Lorenzo Piqué ging Robert Mühren alleen op het doel af en maakte zijn negende van het seizoen.

Issa, Issa, Issa

Na de rust was het de grote Issa Kallon-show. Al binnen een paar minuten schoot hij de 3-0 binnen, op aangeven van Ragnar Oratmangoen.

Daarmee was Kallon nog maar op de helft van zijn uiteindelijke productie. Met nog ruim een kwartier te gaan profiteerde de buitenspeler van een fout van Perquis: 3-0. Enkele minuten later was het weer raak voor Kallon, deze keer op aangeven van invaller Jairchinio Antonia. In de 83e minuut kreeg Kallon een publiekswissel.

De 5-0 was niet de eindstand, want in blessuretijd maakte Lars Hutten nog een goal voor TOP Oss.