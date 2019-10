Boerenleider Van Keimpema is tevreden na bewogen week: "Veel aandacht"

"We zitten er nog middenin", zegt Van Keimpema. "Woensdag was de grote demonstratie in Den Haag, donderdag hebben we het ontbijt daar gehad. Dan ga je naar huis, maar dan blijk je 200 telefoontjes gemist te hebben. En evenveel mensen hebben een berichtje achtergelaten. Iedereen wil graag iets weten, dus daar zit ik nu middenin."

Veel telefoontjes

Het waren onder andere telefoontjes van de pers. "De ANP belde dat de koning heel duidelijk gezegd had dat het geen boerenprobleem is, maar van de maatschappij. Veel boeren waardeerden dat. NOS heeft gebeld, de Omrop heeft gebeld. En ook heel veel kranten ie graag iets willen weten."

Over de afgelopen week is ze tevreden: "Er was veel aandacht voor de problematiek. Op de site van het RIVM zagen we ook dat ze niet zo snel vragen beantwoorden dan anders, omdat ze zoveel vragen kregen. En ook de discussie in de Tweede Kamer is allemaal door onze acties gekomen."

'Agressie komt van de overheid'

Maar hoe kijkt ze terug op haar uitspraak dat het kabinet uit is op een burgeroorlog? Volgens Van Keimpema komt de agressie juist van de overheid. "In Den Haag kwamen 60 van die grote vrachtwagens met containers van het leger." De legervoertuigen werden gebruikt om delen van de stad af te schermen, maar Van Keimpema kijkt daar anders tegenaan: "Het militaire geweld tegen het eigen volk komt van de overheid."

Er zijn nog geen directe plannen voor nieuwe protesten, maar Van Keimpema sluit niets uit: "Wij houden dit kabinet heel goed in de gaten. Als het moet, dan staan we er weer."