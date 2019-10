Iepenloftspul Oera Linda wint Gouden Gurbe voor beste voorstelling

Oera Linda is een eeuwenoud manuscript dat vertelt over een vierhonderd jaar oude Friese beschaving. Het Oera Linda-boek, geschreven in runetekens, is een van de grootste raadsels uit de Friese geschiedenis.

Volgens het boek is Frya de oermoeder van het Friese rijk. Een groep Australische meisjes, fanatieke aanhangers van het boek, maken een reis om te ontdekken wat er klopt van het boek. Het is een toneelstuk over hoe een geniale grap dramatisch afloopt.