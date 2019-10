Nieuwe marathonseizoen van start, met Arjan Stroetinga weer als favoriet

"Als ik pelotonvulling word, houd ik ermee op." Als je, zoals Stroetinga, intussen 38 jaar zijn, dan krijg je een keer die vraag. Maar hij denkt er nog niet aan. "Ik heb nog niet het gevoel dat het minder gaat. Ik heb er geen zin in om mijn rondjes maar wat mee te rijden."

Recordhouder

Stroetinga is recordhouder als het gaat om Nederlandse titels op kunstijs. Maar liefst zeven keer pakte hij de belangrijkste titel bij de marathonschaatsers als het gaat om kunstijs. Zo ook afgelopen jaar. "Ik kan mij altijd extra opladen of zo, bij zo'n wedstrijd. Afgelopen jaar pakte ik nogal wat tweede prijzen. Daar heb ik een hekel aan. Dat moet dit jaar beter."

In het dagelijks leven is Stroetinga autoverkoper. Bij de zaak van zijn schoonvader in Gorredijk. "Ik kan dat heel mooi combineren. Ik heb de vrijheid om te trainen, daar geeft mij schoonvader mij alle ruimte voor." Eerst was hij monteur, maar nu verkoopt hij liever auto's. Opvallend. "Nou ja, ik ben niet zo'n prater in interviews, als je dat bedoelt. Maar hier praat ik over zaken waar ik verstand van heb. Dus dan gaat het makkelijk."