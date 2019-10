Minister Schouten: provincies mogen zelf bepalen dat boeren moeten stoppen

Donderdag bij het stikstofdebat in de Tweede Kamer bleek dat de coalitiepartijen niet dezelfde mening hebben over de mogelijkheid boeren te dwingen om te stoppen. Het gaat daarbij om boeren die teveel stikstof uitstoten in beschermde natuurgebieden.

"Ik kan niet tegen provincies zeggen: u mag dat niet doen", zei Schouten. Maar bij het uitkopen van boeren met geld van het kabinet "is het uitgangspunt vrijwilligheid. Ik kan niet provincies voorschrijven wat zij met hun eigen middelen wel of niet doen."

De minister zegt dat er niet meer 'twee smaken' zijn. Het geld dat het kabinet beschikbaar stelt, kan ook gebruikt worden om daarvoor te zorgen dat boerenbedrijven in of bij Natura2000-gebieden gewoon minder stikstof uitstoten. Dat kan bijvoorbeeld met schonere apparatuur.