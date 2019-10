ISU benoemt ijsstadion Thialf tot 'Centre of Excellence'

De aanwijzing geldt van 1 januari volgend jaar en duurt in ieder geval twee jaar. Andere ijsstadions die dezelfde kwalificatie gekregen hebben zijn de Olympic Oval in Calgary (Kanada) en de Utah Olympic Oval in Salt Lake City (Amearika).

In een Centre of Excellence komen coaches, officials en talentvolle schaatsers voor trainingen, educatie, seminars en workshops. Directeur Marc Winters van Thialf is blij met de titel: "Thialf is gebouwd voor de topsport met de ambitie om schaatshart van de wereld te zijn. Dit is een prachtige bevestiging van de vraag of wij die ambitie waarmaken."