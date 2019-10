Vrouw uit Bolsward moet voortaan winkelen onder begeleiding

Eerder was ze al veroordeeld voor dezelfde daad al veel vaker veroordeeld. In september vorig jaar was het weer raak: een een avond stal ze uit drie verschillende winkels.

In december probeerde ze weer te stelen, maar toen werd ze betrapt. Momenteel zijn er al hulpverleners die met de vrouw winkelen als begeleiders. Dat moet zo blijven, vindt de rechter.

De vrouw kreeg ook 25 dagen celstraf, maar die heeft ze in voorarrest al uitgezeten.