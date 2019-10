Smallingerland krijgt begroting niet rond: tekort nog miljoen groter dan gedacht

In september is in de gemeenteraad al uitgebreid gesproken over noodzakelijke bezuinigingen van bijna 11 miljoen euro, maar daarmee is Smallingerland er nog niet . Er moet nog eens drie miljoen euro worden bespaard, zo blijkt uit de begroting die nu naar de gemeenteraad is gestuurd.

Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad moeten nu een oplossing vinden. Zeker is al wel dat er 7,2 miljoen euro moet worden bespaard op het zogenaamde 'Sociaal Domein'. Dan gaat het bijvoorbeeld om de jeugdzorg en de voorzieningen voor ouderen en gehandicapten. Veel plannen die al eerder waren gevormd in Smallingerland kunnen door de geldproblemen nu niet worden uitgevoerd. In de begroting voor de komende jaren staat echter nog wel een bedrag van één miljoen euro voor een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal in Drachten.

Smallingerland noemt de bezuinigingen voor de komende jaren 'ongebruikelijk maar noodzakelijk' en spreekt van 'moeilijke keuzes'.