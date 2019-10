Omrop TIP: Achter de schermen in de zorg, hoe houden we dat overeind?

Zo worden we meegenomen naar een van de grootste e-health pilots van het land. Controle op afstand. Met een appje kan de patiënt thuis een hartfilmpje maken en opsturen. Uit het hele land vandaan komen al die gegevens binnen in Dokkum. Het contact tussen patiënt en arts wordt tijd- en locatieonafhankelijk gemaakt en dat is volgens cardioloog Igor Tulevski de toekomst. Want willen we ruimte houden in het ziekenhuis voor de acute zorg, dan zal de chronisch zieke patiënt zoveel mogelijk thuis de zorg moeten krijgen.