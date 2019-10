Anema presenteert zijn nieuwe ploeg in Amsterdam

Ook Arjan Stroetinga en Bob de Vries maken deel uit van de ploeg. EasyJet heeft zich vorig seizoen verbonden aan de ploeg van Anema. Het contract werd in juni verlengd. De intentie is om door te gaan tot aan de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking.

Jorrit Bergsma werd in februari wereldkampioen op de 10 kilometer, op het WK afstanden in Inzell. Ook de wereldkampioen op de massastart, Irene Schouten, zit in de ploeg.