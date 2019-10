Arends onderuit in kwartfinale ATP-toernooi Antwerpen

De eerste set ging lang gelijk op, maar de meeste kansen waren in deze fase voor de Duitsers. Het ging met name mis op de tweede opslag van de Nederlanders. Hier pakten ze maar één van de acht punten. Waar Arends en Pel geen enkele breakpoint kregen, hadden de Duitsers er maar liefst zeven. Daarvan pakten ze de laatste, wat genoeg was voor de winst in de set.

Ook in de tweede set hadden Krawietz en Mies, die eerder dit jaar de Grand Slam van Roland Garros wonnen, aan één break genoeg. Eerder deze week hadden Arends en Pel nog eenvoudig gewonnen van de Brit Cameron Norrie en de Zuid-Koreaan Soon-Woo Kwon.